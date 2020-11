Un homme de nationalité albanaise a été condamné à 20 ans d’emprisonnement pour avoir fait asperger à l’acide sulfurique son ancienne épouse. La sentence a été prononcée, hier samedi 14 novembre 2020, à la Cour d’assises de la Savoie à l’ouest de la France, pour des faits qui se sont déroulés en 2006. Nexhmédin Dardha, qui a été reconnu d’actes de tortures ou de barbarie aggravés, nie toujours les faits qui lui sont reprochés.

Elle avait été brûlée au deuxième et troisième degré

Après le verdict prononcé, il n’a adressé aucune parole de réconfort à l’endroit de son ex-femme, pour qui « la peur et la douleur sont toujours là », d’après l’avocat de cette dernière Me Frédéric Verron. Le 14 septembre 2006, un individu qui portait une cagoule et des gants avait aspergé la victime d’acide sulfurique, alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans sa voiture avec ses deux filles. L’agression avait eu lieu à Chambéry, dans les Alpes françaises. Comme conséquence, la femme a été brûlée au visage et au corps, au deuxième puis au troisième degré. Il n’a pas fallu longtemps pour que son ex-époux soit suspecté, d’autant plus qu’il avait autrefois fait objet de plaintes notamment pour menace de mort.

Il a été arrêté en Italie

Cela survient après que les deux ex-époux se soient séparés en 2004, et que la femme ait continué sa vie avec un autre homme. Nexhmédin Dardha s’était réfugié en Albanie, mais l’absence d’accords d’extradition avec la France empêchait qu’il soit arrêté par les autorités françaises. En 2019, il a été interpellé lors d’un voyage en Italie, dans le cadre d’un mandat d’arrêt international lancé par l’Hexagone. Selon Nathalie Hermitte, l’avocate générale, en organisant l’agression de son ex-épouse « il a dit “je vais t’effacer parce que tu m’as humilié” ».