L’immigration clandestine fait beaucoup de victimes en Afrique. Les jeunes à la recherche de « l’Eldorado » européen tentent la périlleuse traversée de la mer . Beaucoup meurent dans les eaux. 480 jeunes sénégalais y ont perdu la vie ces dernières semaines. Leurs compatriotes mobilisés sur twitter ont décidé de leur rendre un vibrant hommage à travers le hashtag #LeSenegalEnDeuil”. « Sachant qu’on a perdu plus de 480 jeunes sénégalais, je me suis dit qu’il ne faut pas laisser passer. Parce que si c’était arrivé en France ou dans d’autres pays, (nos autorités) seraient les premières à présenter leurs condoléances. Les jeunes ont besoin de notre attention. On va essayer de décréter notre deuil national à nous » a confié à un média sénégalais Pape Demba Dione, l’homme à l’origine de l’initiative.

Il raconte que l’idée lui est venue le lundi 09 novembre. Demain vendredi 13 novembre, « à partir de 20 heures jusqu’à 20 heures 10 minutes, personnes ne cliquera à part le message commun que je posterai. Tous publieront le même message afin d’observer une minute de silence virtuelle » informe par ailleurs M Dione.

Voici le déroulement du programme de la journée de deuil du Vendredi 13 Novembre, merci de partager ça sur toutes vos plateformes svp. #LeSenegalEnDeuil 🇸🇳‼️ pic.twitter.com/2K22AwvfIH — La Push 🇸🇳💚 (@NJoelle_) November 9, 2020

Notons que le hashtag #LeSenegalEnDeuil” a été massivement relayé par les anonymes, les célébrités et les influenceurs sénégalais. Dione regrette ce que soit la twittosphère qui se mobilise à la place des autorités sénégalaises. Il dit ne pas comprendre que des sénégalais aient perdu la vie en mer et qu’elles ne compatissent pas. “Franchement, c’est catastrophique » se désole-t-il.