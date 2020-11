Le gouvernement chinois a effectué ce qui pourrait constituer une démonstration de force à l’encontre de Taïwan. En effet, deux avions militaires de cinquième génération J-20, appartenant à la Chine ont tiré une dizaine de fusées leurres. L’information a été donnée par le média public chinois CCTV, qui a diffusé les images de ses essais militaires.

« Essentiel pour les situations de combat réelles »

Au cours de la diffusion des images de ses essais militaires, Song Zhongping, un expert militaire, a confié au média que : « Cet entraînement est essentiel pour les situations de combat réelles. C’est une tactique très utile pour un combat aérien rapproché entre des avions de combat, ou s’ils ont été ciblés par un missile sol-air d’un système de défense aérienne au sol ». Notons que cette démonstration de force de la Chine intervient après que le chef de l’Etat, Xi Jinping, ait fait savoir aux forces navales de son pays qu’elles devraient être disposées à « mener une guerre ». Cette déclaration est par ailleurs perçue par beaucoup, comme une mise en garde à l’endroit de Taïwan.

Des J-20 déployés en 2019

Durant le mois de septembre dernier, un J-20 a été vu, voler à une faible altitude au-dessus de la ville de Quzhou, non loin de Taïwan. Le média South China Morning Post, avait indiqué que cela était perçu comme un avertissement adressé par la Chine au territoire que Pékin considère comme étant le sien. Il y a un an, plusieurs J-20 avaient également été déployés à proximité des côtes de Taïwan. En outre, très peu de détails ont été dévoilés concernant les caractéristiques des J-20. En revanche, on sait que son revêtement pourrait le rendre difficilement détectable par les missiles guidés ou l’ennemi.