Le président de la République Patrice Talon a, comme annoncé, entamé ce jeudi 12 novembre 2020, une tournée nationale. C’est par Savè que le chef de l’Etat a commencé cette tournée nationale. A Tchaourou dans la ville de l’ancien président Boni Yayi, le chef de l’Etat a échangé avec des représentants de la population. Il a estimé qu’il n’a pas vu le temps passé. «05 ans, ça a été trop court. Même moi j’ai été surpris », a confié Patrice Talon.

Il a rassuré les populations que leur commune n’a pas été délaissée dans le programme d’actions du gouvernement parce qu’elle a été le siège de contestation au lendemain des législatives dernières. «Ce qui n’a pas été fait à Tchaourou ne l’a pas été à cause des incidents », explique Patrice Talon. Pour lui, «c’est le moment qui n’était pas encore arrivé ». Alors sa venue à Tchaourou est pour prendre date avec les populations cette commune et continuer à brouiller les cartes quant à sa candidature pour l’élection présidentielle d’avril 2021. «Établir un chronogramme des urgences pour Tchaourou et l’imposer à celui qui va me succéder, ce sera le contrat que je vais signer avec Tchaourou », fait remarquer le président avant d’ajouter «cela n’est pas de mes habitudes mais pour faire oublier cette mauvaise impression que Tchaourou a été délaissée, je le ferai ».

Talon demande pardon

Le chef de l’Etat a pris le soin de baliser le terrain pour une prochaine visite. «Comme je vais revenir à Tchaourou dans quelques semaines, je voudrais vous prier, sages et notables, de parler à mes frères et sœurs, ….que ceux qui ont encore des blessures, des rancœurs, que vous soyez mon porte-parole pour leur demander pardon », a souhaité Patrice Talon. Car, «c’est mon rôle de demander pardon à chaque citoyen ». Avant de quitter, il a promis revenir faire «le tour de Tchaourou quartier par quartier » le moment venu.