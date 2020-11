Le SMS, bientôt remplacé par le RCS ? En effet, selon Google, son nouveau service de messagerie serait sur le point d’être finalisé. Depuis quelque temps, les SMS évoluent afin d’être plus sécurisés, notamment en ce qui concerne la fuite des données. Aujourd’hui, la norme RCS, pour « Rich Communication Service », pourrait ainsi prendre le pas sur la norme SMS.

Pour être plus précis, les RCS sont en fait des SMS plus évolués, tournés vers le digital. Ces derniers sont d’ailleurs déjà bien présents dans notre quotidien. Il est possible d’envoyer des messages par WiFi, envoyer des données de géolocalisation, des images ainsi que des vidéos ou encore des messages textes plus conséquents mais au même prix et bien d’autres fonctionnalités encore !

Le SMS, bientôt remplacé par le protocole RCS

Problème, en optant pour ce format, les SMS outre le fait de ressembler à Messenger ou WhatsApp, ont attiré les logiciels espions. Ainsi, il est désormais très simple de récupérer des données, de pirater ou d’espionner depuis ce format. Dans un souci de sécurité, Google a donc décidé de chiffrer l’ensemble des messages qui sont échangés entre les usagers. Les fournisseurs pourraient eux-mêmes ne pas avoir de droit de regard sur ces données.

Google renforce la sécurité de ses outils

Ces fonctionnalités seront bientôt disponibles sur l’application Messages de Google. Depuis jeudi dernier, celle-ci est en phase de déploiement. L’application sera officiellement disponible d’ici à l’an prochain, même si nous ne disposons pas de plus d’informations au sujet de la date précise. Un outil qui ressemblera à quelques applications déjà disponibles sur le marché, comme WhatsApp, iMessage ou encore Signal, avec qui Google revendique une certaine proximité.