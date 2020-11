Le Sénégal a inauguré hier lundi 16 novembre 2020, la plateforme DIATROPIX à l’Institut pasteur de Dakar. Elle mettra à disposition un nombre important de tests sérologiques rapides et fiables pour la Covid-19, à bas prix. Diatropix est accrédité et la production massive permettra de fournir dorénavant des tests de diagnostic rapide au Sénégal mais également aux autres pays.

Des tests rapides annoncés pour d’autres maladies

« Demain, ce seront également des tests rapides pour la dengue, Ebola, la rougeole ou bien encore la typhoïde. Grâce à l’institut Pasteur de Dakar, les Etats vont ainsi disposer d’un instrument essentiel, simple d’emploi, peu onéreux et fiable, dans la lutte contre ces maladies qui sont autant de fléaux sanitaires, économiques et humains » peut-on lire sur le site de l’ambassade de France à Dakar et à Banjul.

DIATROPIX est un projet mis en place par l’Institut de Recherche pour le Développement et la Fondation Mérieux. Notons qu’au Sénégal, la Covid-19 a fait 327 décès sur un total de 15 mille 779 cas positifs. Il y a cependant eu 15 mille 407 guéris après traitement. Dans le monde entier, plus d’un million de personnes sont déjà passés de vie à trépas à cause de cette terrible pandémie.