Raconter une histoire à travers un manga dans lequel les africains se reconnaissent. C’est le rêve devenu réalité de Michael Damby et Dwen Uno qui travaillent depuis quelques années sur ce projet. Leur premier bébé « The Last Kamit » est déjà disponible en Tome 1. Mais les créateurs de cet afro-manga ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Repérée par nos équipes, la team “The Last Kamit” a bien voulu se prêter aux jeux de questions-réponses pour nos lecteurs. Nous vous invitons à la découverte de l’afro-manga “The Last Kamit“.

LNT : The Last Kamit c’est quoi pouvez-vous nous en dire un peu plus?

The Last Kamit c’est un afro-manga qui a pour but de faire découvrir la culture afro dans le monde Manga et qui va raconter l’histoire de SANKA et EMANY. Deux adolescents qui vont parcourir l’Afrique et ses diasporas pour une quête initiatique afin de devenir Gardien c’est-à-dire protecteur des hommes.

D’où vous est venue l’inspiration ? Pourquoi “The Last Kamit” ?

L’inspiration vient de plusieurs constats. Comme tout jeune africain qui vit en Afrique ou qui appartient à la diaspora nous avons grandi avec les mangas. Mais les héros de ces mangas ne nous ressemblaient pas. Les histoires racontées n’avaient rien à voir avec la culture africaine. Nous avons voulu par « The Last Kamit » raconter une histoire à travers un manga dans lequel les africains pourront se retrouver.

Quel message voulez-vous faire passer auprès de la jeunesse africaine?

Avec “The Last Kamit“, le message qu’on voudrait faire passer à la jeunesse africaine c’est que peut importe l’ambition le projet que vous avez en tête si vous restez focus dessus à moyen ou long terme vous pouvez l’atteindre. A travers “The Last Kamit” on cherche à faire découvrir la culture afro, la culture africaine, afro-caribéenne, et sud-américaine, toutes les diasporas qui ont pu exister ou qui existent et montrer justement cette unité qu’on a à travers différents peuples mais sous un seul message : c’est l’Ubuntu. JE SUIS GRACE A CE QUE NOUS SOMMES.

Après “The Last Kamit”, d’autres projets dans ce sens? (Un autre tome ou d’autres supers héros africains vont-ils émerger?)

Nous sommes au tout début du projet. Notre but c’est de créer un multivers. Actuellement nous avons 2 ou 3 tomes qui sont finis. Notre premier manga est déjà sorti et est disponible sur notre site internet. Nous envisageons dans le futur de réaliser des séries animées.

Comment se procurer “The Last Kamit”?

Pour se procurer « The Last Kamit » c’est très simple. Vous allez sur le site internet www.thelastkamit.fr pour vous procurer le premier tome de l’afro-manga « The Last Kamit » en attendant la mise au point et la finalisation des différents points de vente qui sont en cours. Voilà. A vous de jouer !

Un mot à l’endroit des jeunes africains ?

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez du talent et que vous souhaitez rejoindre l’aventure de « The Last Kamit ». Likez, discutez avec nous sur les réseaux sociaux via nos comptes ou notre site internet. Nous sommes toute une équipe. « The Last Kamit » ce n’est pas seulement Michael Damby et Dwen Uno. Nous avons toute une équipe derrière qui bossent dur. Donnez nous des conseils. Peut importe le lien que vous avez si vous soutenez la cause, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle et grande aventure.