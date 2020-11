Ils devraient convoler en justes noces le 22 novembre prochain, mais le sort en a décidé autrement. Deux jeunes fiancés de nationalité indienne sont morts par noyade en essayant de reproduire la scène culte du film Titanic mais en position assise. Selon Times of India qui a rapporté l’information, le drame s’est déroulé le 09 novembre sur le fleuve Cauvery pendant une séance photo organisée, par les deux tourtereaux.

Une pose photo qui tourne au drame

Alors qu’ils avaient rejoint un peu plus tôt un temple se trouvant de l’autre côté du fleuve avec leur famille et des photographes, les amoureux ont décidé de s’aventurer à quelque 30 mètres de la rive pour faire leur pose photo. C’est en ce moment que la fiancée âgée de 20 ans a perdu l’équilibre et est tombée dans l’eau. La faute à ses sandales à talons hauts. Son bien aimé a tenté d’aller lui porter secours mais le bateau a fait naufrage.

Les deux sont morts. La police informée, n’a rien pu faire. Elle a cependant repêché les cadavres des deux fiancés avec l’aide des nageurs experts. Le fiancé avait 28 ans. Le drame s’est déroulé sous les yeux de ses parents et de la famille de sa bien-aimée.