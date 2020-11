Le parti en cours de constitution Les Démocrates a publié une déclaration pour critiquer la tournée de «reddition de compte » entamée depuis le jeudi 12 novembre 2020 par le président de la République Patrice Talon. Dans sa déclaration écrite et signée du président du parti, Eric Houndété, le parti estime que cette tournée devrait s’inscrire dans le cadre des contacts réguliers qu’un chef d’Etat doit avoir avec la population, de son pays.

Mais, elle «est en réalité pour Patrice Talon, au regard de la période choisie et des propos qu’il tient sur le terrain, un sondage d’opinion et un test de popularité en prévision des élections présidentielles de 2021 ». Pour ce parti d’opposition, si Patrice Talon est sur le terrain, «c’est pour préparer le peuple béninois à l’annonce de sa candidature aux prochaines élections présidentielles ». Ce faisant, le président de la République croit pouvoir une fois encore mystifier le peuple et ruser avec lui.

«C’est aussi pour embrouiller le peuple par rapport à ses réelles intentions : poursuivre l’exclusion aux prochaines élections présidentielles », pensent les membres de ce parti en cours de constitution. «La tournée de Patrice Talon dans les communes est un déplacement à but électoraliste », peut-on lire. Selon le parti ‘’Les Démocrates’’, elle vise à solliciter l’appui du peuple au désir de Talon de briguer un second mandat en vantant ses réalisations et en promettant d’en faire davantage au cours des cinq prochaines années.

Jouer sa partition

Le parti se réjouit et espère que le chef de l’Etat Patrice Talon a compris enfin que dans tout système démocratique l’existence d’une opposition est une nécessité parce qu’elle en constitue la sève aux côtés de la mouvance. Et donc, «c’est à bon droit que le parti Les Démocrates exige sa reconnaissance légale en lui délivrant sans conditions son récépissé puisqu’il a satisfait à toutes les recommandations du ministère ».

Ce parti rassure que dès l’obtention de son récépissé, il va participer pleinement à l’animation de la vie politique et va jouer sa partition dans le processus devant conduire aux élections présidentielles de 2021. Mais, le parti reste prudent par rapport à l’assurance donnée par le chef de l’Etat pour l’obtention de récépissé du parti et la participation des ‘’Démocrates’’ à la présidentielle de 2021.

4 exigences pour une élection inclusive

Pour ce parti, «il devient donc aisé de comprendre que cette manœuvre vise à démobiliser les citoyens épris de paix et de démocratie, décidés à se battre pour une élection inclusive ». Et, la déclaration du président Talon pour être crédible et rassurer le pays doit être immédiatement suivie de décisions et actes concrets. Au nombre de ces actes, la restauration les libertés, la révision du code électoral en toutes ses dispositions qui empêchent les prochaines élections présidentielles d’être libres, transparentes, justes, équitables, inclusives et ouvertes à tous ; la libération des détenus politiques et favoriser le retour des exilés politiques.

Le parti ‘’Les Démocrates’’ exige la suppression du parrainage, l’audit de la liste électorale et le toilettage du code électoral sur une base consensuelle à la suite de discussions entre le pouvoir et toutes les forces de l’opposition. Pour lui, ce sont là les gages d’une élection présidentielle inclusive transparente libre équitable et apaisée dans notre pays en 2021.