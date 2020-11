C’est un proverbe swahili souvent exprimé en anglais sur la toile : « Not all that have claws are lions ». Dans la langue d’origine swahili voici le proverbe : « Sio wote ambao wana makucha ni simba » ou « Si kila mwenye makucha huwa simba ». Et la traduction littérale en langue française est traduite comme suit : « ce ne sont pas tous ceux qui ont des griffes qui sont des lions ». Ici on se rend compte encore une nouvelle fois que l’art oratoire africain fait régulièrement le parallèle entre les phénomènes naturels, les êtres vivants dans leurs écosystèmes pour expliquer ou expliciter les situations, les évènements ou les phénomènes. Ainsi les anciens dans ce proverbe des côtes de l’Afrique australe utilisent le terme des griffes en rapport avec les humains comme des animaux possédant des griffes.

Une griffe est interprétée comme une marque ou une empreinte qui fait reconnaître l’œuvre d’une organisation mais ce n’est pas le cadre de ce proverbe à expliquer. Ici on parle surtout des organismes vivants. Les griffes se définissent effectivement comme des ongles crochus, acérés, pointus ou mobiles qui peuvent blesser, lacérer ou arracher la chair. Par contre, la notion de lion se rapporte ici aux griffes car le lion est connu pour avoir des griffes et un excellent chasseur carnivore (surtout la lionne). Le panthera leo (lion) est un mammifère appartenant à la famille des félidés. Il est connu pour ne pas hésiter à pourchasser et atteindre sa proie avec stratégie et férocité. Ses griffes repliées dans la fourrure de sa chair sont spéciales. Elles sont rétractiles avec cette capacité de sortir et de rentrer pour agripper une proie ou le sol. Ainsi, comme les antilopes tout le monde craint le lion. On redoute sa colère et la puissance de sa mâchoire comme de ses griffes fortement implantées en lui. Ainsi il faut comprendre qu’une traduction figurée de cet être vivant avec des griffes est assimilée à un être méchant animé de mauvaises intentions qui peut affecter négativement la vie des individus avec lesquels il entre en relation.

Mais on s’entend que les griffes ne se retrouvent pas uniquement chez les lions! On en trouve chez les humains ce qui explique que l’on griffe son prochain ou qu’on se griffe, et on en trouve souvent chez certains animaux tels que le tigre, le chat et plusieurs types de rapaces. Les griffes se retrouvent toujours aux extrémités des pattes ou des doigts de certains mammifères comme les humains, des oiseaux (aigle) et de quelques reptiles. Même les pinces des crabes ou langoustes de la catégorie des crustacés sont considérées comme des griffes. Alors la véritable signification de ce proverbe aux héritiers, aux héritières et ceux qui l’entendent est que le lion n’est pas le seul être vivant dont il faudrait se méfier. En se focalisant sur les lions, les personnes concernées oublient que d’autres êtres possèdent des griffes toutes aussi puissantes et peuvent bien être des sources de difficultés variables. Comme un avertissement, les sages invitent à ne pas considérer uniquement un type d’individu ou d’être ou de situation à risque car qu’on ne se saurait pas toujours distinguer le bon du mauvais de cette manière ou bien même s’en éloigner. Il faudra tenir compte de l’ensemble des facteurs et acteurs impliqués susceptibles et faire une analyse croisée.