Engagé dans une guerre de divorce, la star de la musique Phil Collins exige le départ d’Orianne Cevey, son ex-femme, de sa résidence de Miami Beach . Mais pour le moment, cette dernière préfère déstabiliser émotionnellement son ancien mari avec des séries d’attaques allant jusqu’à le dénigrer ouvertement.

Mais Phil Collins ne compte pas se laisser trainer dans la boue. En plus de réfuter toutes les accusations à son encontre, il dénonce une stratégie trouvée par son ex pour remporter la bataille judiciaire. A l’en croire, elle voudrait le présenter comme quelqu’un de sénile dans cette optique. Allant dans le même sens, ses avocats dénoncent des déclarations “fausses et scandaleuses” avant d’expliquer qu’il s’agit d’une stratégie qu’elle a mise sur pieds pour soutirer de l’argent à son ex.

Le rappel des faits

A partir du moment où le chanteur de One More Night a décidé de chasser sa femme de son logis, celle-ci n’est pas restée les bras croisés. Récemment cette dernière a fait de troublantes révélations sur l’hygiène de la star. Des déballages qui pourraient faire croire qu’elle veut porter un gros coup à son image. Cette dernière n’est pas passée par quatre chemins pour dire qu’il est devenu un ermite.

Orianne Cevey affirme également que l’artiste ne se brossait plus les dents et ne se douchait plus depuis des mois. Selon le DailyMail qui a rapporté les propos de l’ex de la star de la chanson, Phil Collins se néglige de plus en plus et devient renfermé et dépressif. En pleine bataille judiciaire, les avocats de celle qui attaque l’interprête de In the air tonight affirment qu’il ne serait plus un bon père pour ses enfants ni un bon époux.