Le processus de restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal amorce une nouvelle tournure. En débat au Sénat français mercredi 04 novembre, l’institution a ordonné la libération des objets avec notamment la création d’un organe technique pour approfondir les échanges. Une option qui subira la voie institutionnelle adaptée.

Plus de doute sur la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Le Sénat français a donné son approbation avec l’introduction d’un projet de loi portant création d’un conseil national chargé de réfléchir aux questions de circulation et de retour de biens culturels extra-européens.

Un retour attendu

26 pièces du trésor du roi Béhanzin issues du pillage du palais d’Abomey en 1892 et gardées jalousement au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris sont en attente d’être convoyées au Bénin. Par contre, le Sénégal espère récupérer un sabre et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall et détenu au musée de l’Armée à Paris. A en croire la sénatrice française Claudine Lepage, « ces restitutions peuvent jouer un rôle majeur pour permettre à la jeunesse de retisser le lien avec son Histoire et de renforcer son identité ». Pour la ministre française de la culture, « la restitution n’est pas un acte de repentance, mais un acte d’amitié et de confiance envers le Bénin et le Sénégal », a-t-elle fait savoir.