Quand Obama prenait le pouvoir en 2008, le monde était en pleine crise économique. Georges W. Bush son prédécesseur ne lui a pas compliqué l’existence comme Trump le fait actuellement avec Biden. De l’aveu du premier président noir des Etats-Unis, le Républicain a ordonné à « tous les membres de son équipe de travailler de manière transparente avec nous sur la transition ». Il n’aurait pas « pu être plus aimable, n’aurait pas été plus utile. Et cela nous a en fait aidés à prendre une longueur d’avance pour essayer d’endiguer ce qui aurait pu être une grande dépression au lieu d’une grande récession » a-t-il témoigné dans le « Jimmy Kimmel Live » hier jeudi 19 novembre.

Quand le démocrate voit comment la transition est éprouvée actuellement aux USA, il ne peut s’empêcher de réagir. « Je souhaite que la transition se passe mieux. Nous perdons du temps pendant ces crises » estime t-il. Kimmel n’a pas manqué de l’interroger sur le refus de Donald Trump d’admettre sa défaite. Que se passera-t-il s’il décide de rester à la Maison Blanche après le 20 janvier 2021 ?

“Y a-t-il des endroits où quelqu’un pourrait se cacher (à la Maison Blanche) ?“

« Vous qui connaissez bien la Maison Blanche. Vous qui avez vécu là-bas pendant 8 ans. Y a-t-il des endroits où quelqu’un pourrait se cacher ? » a lancé le présentateur du Talk Show à Obama. Et au démocrate de répondre dans le sourire : « Eh bien, je pense que nous pouvons toujours envoyer les Navy Seals pour le déterrer ».

Plus sérieusement, un proche de Joe Biden avait indiqué que les représentants de l’Etat étaient parfaitement capables « d’escorter les intrus hors de la Maison Blanche ». Jusqu’à présent l’administration Trump a refusé de transmettre au président élu les documents de transition.