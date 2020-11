Il avait tout l’air d’être un livreur Uber Eats. Pour autant, il n’en était pas un. En effet, un individu a été surpris par les forces de l’ordre aux alentours de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, en train de vendre la drogue à des clients, habillé comme un livreur. Face au confinement, les dealers tentent de rivaliser d’ingéniosité, afin de continuer à écouler leurs drogues.

Lundi dernier, aux alentours de 17h, deux hommes ont été aperçus en train de discuter ensemble, rue Saint-Georges à Nancy. L’un d’eux portait un sac Uber Eats et se trouvait à vélo. Selon toute vraisemblance, il livrait un repas à l’un de ses clients. Montrant le contenu de son sac à son client, il lâche tout par terre en apercevant les officiers s’approcher de lui, mettant leur brassard ‘Police’, autour du bras.

Des dealers déguisés en livreur

À l’intérieur du sac, plusieurs grammes de cannabis. Le client lui, a également été interpellé et a confirmé qu’il souhaitait acheter pas moins de 10 grammes d’herbe. Le dealer a lui été placé en garde à vue. Connu des services de police pour des faits similaires, ce dernier cachait chez lui 1.4kg de marijuana ainsi que 1.500 euros en liquide.

Les forces de l’ordre, sur le qui-vive

Cette technique est bien connue des autorités. Depuis le premier confinement, les dealers se déguisent en livreur Deliveroo et Uber Eat afin d’acheminer la drogue en toute tranquillité chez leurs clients. Une enquête plus étendue devrait également permettre d’en apprendre plus sur la provenance de la drogue et le possible réseau qui opère aux alentours.