Le samedi 14 novembre dernier, un ours brun a été tué par un avion lors de son atterrissage sur le tarmac de l’aéroport d’Yakutat d’Alaska. Et pourtant, aucun animal n’avait été vu sur la piste quelque dix minutes avant que l’appareil ne se pose. C’est ce qu’affirme le responsable de l’information au département des Transports de cet Etat glacial des Etats-Unis. Cependant, les pilotes disent avoir vu deux ours qui marchaient sur la piste quand ils ont commencé les manœuvres pour l’atterissage.

” Le commandant de bord a ressenti un impact “

Selon Alaska Airlines, la compagnie qui compte dans sa flotte l’avion de ligne, le train avant de l’appareil « a raté les ours, mais le commandant de bord a ressenti un impact sur le côté gauche après que les ours sont passés sous l’avion ». Si le capot du moteur gauche du Boeing 737-700 a été mis hors d’usage, la vie des passagers a été sauvée. Aucun d’eux n’a été blessé. Tout ce qu’on déplore c’est la perte de cette femelle ours brun qui laisse derrière elle un ourson, âgé d’environ deux ans. C’est d’ailleurs avec lui qu’elle traversait la piste d’atterrissage.

Cet incident ne s’est jamais produit auparavant, a affirmé le responsable de l’information au département des Transports de l’Alaska. Il dit avoir déjà vu des avions heurter des oies, des caribous, des cerfs et d’autres animaux, mais jamais un ours. Notons que ces informations ont été rapportées par Anchorage Daily News. L’aéroport d’Yakutat est situé au sud-est de l’Alaska.