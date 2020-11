On n’a pas encore fini de découvrir toutes les espèces vivant sur la terre et dans les eaux. De jour en jour, des chercheurs découvrent soit des espèces en voie de disparition soit des espèces qui n’ont jamais été vues auparavant. Lors d’une récente plongée, un chercheur, expert en biologie marine, Mickey Charteris a découvert un poisson, encore jamais vu, et qui a hérité selon lui « du titre du poisson le plus étrange des Caraïbes. »

Il s’agit en effet d’un poisson qui dispose des nageoires ventrales et pectorales, semblables à des pattes et qui se déplace sur le fond de la mer en marchant. De la famille des Ogcocephalus nasutus, le poisson a une peau très granuleuse et un corps allongé et conique. Il a une tête plate sous forme d’un triangle, surmontée par un rostre, une sorte de corne sur le front.

Découvert dans les fonds sableux de la mer des Caraïbes

Egalement appelé poisson chauve-souris à ventre rouge, la créature étrange se nourrit de petits crustacés, de mollusques, et d’autres poissons. Mesurant entre 15 et 38 cm, le poisson a été découvert dans les fonds sableux de la mer des Caraïbes, près de l’île de Roatán, au Honduras.