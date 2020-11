Depuis 2007, des signaux radio ont été captés par les astronomes. Il s’agit des FRB, les Fast Radio Burst. Ces signaux se déclarent sous forme d’ondes extrêmement courtes, généralement des fractions de seconde. Pour la toute première fois, l’un de ces signaux a d’ailleurs été capté à « proximité » de la Terre.

En effet, ces signaux proviennent, en temps normal, de très loin. Or, ici, le dernier en date trouerait sa source, dans notre galaxie. Il s’agirait du FRB le plus proche, jamais enregistré jusqu’ici. Sa source a d’ailleurs été identifiée. Ainsi, ce Fast Radio Burst trouverait son origine, dans un magnétar de la Voie lactée.

Des FRB à l’origine identifiée

Un magnétar est une étoile à neutrons. Il s’agit d’un astre, qui serait né directement suite à l’implosion d’une première étoile. Résultat, ce magnétar dispose d’un champ magnétique puissant. Il produit des rayons gamma relativement énergiques. Ces rayons seraient tellement puissants qu’en une milliseconde, autant d’énergie serait libérée, qu’en 30 secondes par le soleil. Pour autant, tous les FRB proviennent-ils de magnétars ?

Une grande étude en cours

Pour le Pr. Bing Zhang de l’Université de Las Vegas, la réponse est oui même si, à ce stade, il est tout simplement impossible de confirmer ou non cette hypothèse. Afin de vérifier si cette affirmation est vraie, les experts envisagent de localiser et déterminer l’origine de tous les FRB qui sont actuellement et qui seront enregistrés dans les années à venir. Plus d’une centaine sont aujourd’hui à l’étude.