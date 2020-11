Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu en France contre la loi Sécurité globale. Ce samedi 28 novembre des manifestations ont encore été organisées dans tout le pays, principalement contre l’article 24 de la loi qui interdit de filmer des membres des forces de l’ordre dans l’intention de nuire à leur intégrité « physique ou psychique ». Au cours des manifestations qui ont été très violentes par endroits, des forces de l’ordre ont été agressés, alors que la loi qui fait actuellement l’objet des manifestations, vise à les protéger contre ses agressions.

A Paris, des vidéos diffusés sur réseaux sociaux et capturés ce samedi soir en fin de manifestation, montrent des policiers qui ont été violemment pris à partie. On voit dans ces vidéos des policiers, de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) qui se faisaient attaquer par les manifestants. En se repliant face aux agressions, l’un d’entre eux était tombés. Il a été tabassé recevant de multiples coups de pied et de bâton de la part des agresseurs.

🔴 Manifestation contre la loi «sécurité globale» à Paris : un policier a été lynché (images @TaoualitAmar)

►Au moins 37 policiers et gendarmes ont été blessés durant les violences ➡https://t.co/j9k34IWnod pic.twitter.com/osTZUIQSkg — Actu17 (@Actu17) November 28, 2020

Plusieurs de ses manifestants avaient dissimulé leurs visages avec du noir dans le visage. D’autres avaient porté des masques, alors que certains tenaient des bâtons en mains. « Alors petite salope (…) on l’a baisé ton collègue », avait lancé l’un des agresseurs. D’après une source policière, le policier lynché au sol, a perdu au moins trois de ses dents.

37 policiers et gendarmes blessés en bilan provisoire lors des manifestations. Je condamne, une nouvelle fois, les violences inacceptables contre les forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 28, 2020

Un autre, a également reçu sur la tête, un pavé qui a brisé la visière de son casque. Il a aussi cassé une dent. D’après un bilan provisoire des manifestations fait par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a condamné « une nouvelle fois, les violences inacceptables contre les forces de l’ordre», il fait état d’au moins 37 policiers et gendarmes qui ont été blessés dont 23 à Paris. Par ailleurs, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’au moins 46 personnes dans le rang des manifestants.