Daniel Verlaan, un journaliste de nationalité néerlandaise, s’est introduit dans une visioconférence confidentielle de l’Union Européenne (UE), au cours de laquelle tous les ministres de la défense étaient réunis. Cette intrusion a amené les autorités à interrompre la rencontre virtuelle. Les faits se sont déroulés hier vendredi 20 novembre 2020.

Les identifiants visibles sur des documents

Selon les informations du média privé, RTL Nieuws, le journaliste a eu accès aux identifiants de la ministre néerlandaise de la défense, Ank Bijleveld, qui lui ont permis de participer à la réunion virtuelle. L’intrus a pu accéder à ses informations, en les trouvant sur une image de cette dernière sur internet. D’après le média ayant donné l’information, les identifiants obtenus par Daniel Verlaan étaient visibles sur des documents posés sur le bureau de la ministre, et sur la photo publiée sur internet. Ainsi, il a pu avoir cinq sur les six chiffres du code secret, et a pu prendre part à la réunion quelques instants plus tard.

« Je suis désolé d’avoir interrompu votre conférence »

Dès qu’il a eu accès à la visioconférence, le journaliste s’est montré souriant, tout en agitant les mains. Son irruption a suscité la réaction de toutes les autorités présentes à la réunion virtuelle. Josep Borell, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, visiblement irrité a demandé au journaliste : « vous savez que vous faites irruption dans une conférence secrète ?». Et au journaliste de lui répondre : « Oui, oui, je suis désolé. Je suis un journaliste néerlandais. Je suis désolé d’avoir interrompu votre conférence, je m’en vais ». Les ministres lui ont alors recommandé de couper sa connexion avant que la police ne débarque chez lui.

RTL Nieuws a indiqué que le journaliste a vite déserté la réunion. Par ailleurs, la situation a contraint les organisateurs de la visioconférence à interrompre la réunion. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a souligné que cet incident prouve que « les ministres doivent une fois de plus réaliser à quel point » il faut se montrer prudent sur Twitter.