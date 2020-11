Décriée en France, l’entreprise Amazon continue de développer ses activités partout dans le monde. Récemment, l’entreprise a confirmé le lancement de son service Amazon Pharmacy. Aujourd’hui, les membres d’Amazon Prime auront donc accès à des livraisons de médicaments en l’espace de 48 heures, contre une ordonnance.

Mais ce n’est pas tout. Le prix des médicaments génériques et de marque va également diminuer. Les abonnés à Prime pourront ainsi bénéficier de réduction de l’ordre de 80% sur les traitements génériques et de 40% sur les traitements de firmes connues. Un ‘profil pharmacie’ créé pour l’occasion, permettra aux clients de saisir leurs informations d’assurance et donc d’être en règle.

Amazon lance son service de pharmacie

Afin d’aider les gens à choisir, notamment celles et ceux qui ne bénéficient pas d’une assurance santé, Amazon mettra à disposition un comparateur de prix. Les patients malades pourront également demander à leur médecin de directement envoyer leurs ordonnances à Amazon. Cela leur permettra de gagner du temps et de ne pas avoir à effectuer d’innombrables allers et retours.

Une stratégie bien huilée

Un lancement rendu possible par le rachat effectué en 2018, de PillPack, une nouvelle entreprise qui a décidé de se spécialiser dans le service de livraisons de médicaments à domicile, chez l’utilisateur. Une nouvelle fonctionnalité qui s’inscrit également dans le cadre d’une stratégie bien claire. En 2020, Amazon a lancé son propre bracelet connecté Halo, permettant de suivre certaines données au sujet de sa santé. L’année précédente, la forme a également dévoilé sa propre marque de médicaments, disponibles en vente livre.