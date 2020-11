Après le père, le fils! Aux USA, la presse a annoncé la contamination du fils aîné du président, Donald Trump Jr. Le fils du président américain s’ajoute à la liste des autorités qui ont contracté le nouveau coronavirus. L’annonce a ensuite été confirmée par un porte-parole.

Donald Trump Jr « a été déclaré positif en début de semaine et s’est mis en isolement dans son chalet depuis. Il est complètement asymptomatique jusqu’ici et suit les recommandations médicales en lien avec la COVID-19.» a affirmé le porte-parole à la chaîne américaine CNN. Plusieurs personnes ont contracté le coronavirus dans les hautes sphères américaines dont le président lui-même, la première dame Melania Trump, son jeune fils Barron, son chef de cabinet Mark Meadows et d’autres collaborateurs et élus.