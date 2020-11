Le président brésilien ne compte pas se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Jair Bolsonaro a fait cette déclaration à la faveur d’une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux ce jeudi 26 novembre. Il n’a pas évoqué les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision. Il estime juste que c’est son droit de refuser de se faire inoculer le vaccin contre le virus. «Je vous le dis, je ne le prendrai pas (le vaccin)», a-t-il laissé entendre.

Le Parlement ne rendra pas obligatoire le vaccin

On retient tout de même que le gouvernement serait en train de tout mettre en œuvre pour que les populations soient « immédiatement » vaccinées dès que les autorités sanitaires vont approuver le vaccin qui a été développé. Dans la vidéo publiée par le président d’Extrême Droite, il a mis l’accent sur le fait qu’il ne sera imposé à personne le vaccin contre le nouveau coronavirus. Il indique notamment que le Parlement ne rendra pas obligatoire le vaccin.

100 millions de doses du vaccin seront achetés

Le laboratoire américain Pfizer a déjà soumis aux autorités régulatrices sanitaires brésiliennes, les résultats des tests de son vaccin. Rappelons que les autorités en charge de la Santé au Brésil ont déjà fait l’option de commander 100 millions de doses du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca et l’université d’Oxford. Après les Etats-Unis, le Brésil a enregistré le plus de morts liés au nouveau coronavirus. Selon Johns Hopkins University, plus de 170.000 morts ont été enregistrés dans ce pays.