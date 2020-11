« Rien de ce que Donald Trump a dit n’est vrai ». C’est en ces termes que le gouverneur de New York s’est exprimé après les déclarations du président américain sur la recherche de vaccin contre le nouveau coronavirus. En effet, le chef de la Maison Blanche avait dit hier vendredi, en présence de la presse, qu’un vaccin anti-Covid serait bientôt disponible, tablant sur l’annonce ces dernières semaines du laboratoire Pfizer. Le milliardaire républicain faisait savoir dans le même temps que New York n’aura pas accès aux doses de ce futur vaccin.

« Des millions de doses seront très bientôt distribués. Nous sommes tous prêts, nous n’attendons plus que l’approbation finale. Dès que ce sera bon, le vaccin sera disponible pour toute la population…à l’exception de quelques endroits tels que l’Etat de New York où, pour des raisons politiques, le gouverneur a décidé qu’il souhaitait prendre son temps avec le vaccin » a déclaré Donald Trump. A l’en croire Andrew Cuomo a ajouté qu’il n’avait pas entièrement confiance dans la provenance du vaccin et surtout pas dans l’actuelle présidence américaine et son gouvernement . “Nous ne pouvons pas le donner à un État qui ne le distribuera pas immédiatement à la population.” s’est-il justifié.

Les premières doses iront aux communautés durement touchées

Le gouverneur démocrate a aussitôt pris la parole sur MSNBC pour expliquer la position de l’Etat de New York par rapport au vaccin. Selon les dires d’Andrew Cuomo, son administration a simplement indiqué qu’elle commencerait la distribution du vaccin après l’avoir fait approuver une deuxième fois et que les premières doses iront aux communautés ayant payé les plus lourds tributs à la maladie.

Le gouverneur a par ailleurs mis en garde contre une politisation de la crise sanitaire. Cela ne ferait qu’aggraver les choses selon lui. L’Etat de New York s’apprête déjà pour opposer une résistance juridique au président au cas où il ne distribuerait pas le vaccin à tous les Etats des Etats Unis. Le procureur général de New York a fait savoir qu’il porterait plainte contre le milliardaire républicain.