Le président russe a profité ce mardi 17 novembre d’un sommet virtuel entre le groupe des BRICS constitué du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud pour lancer un appel dans le but de produire massivement le vaccin développé par son pays contre la covid-19. Dans son discours lors de cette rencontre, il a appelé les pays membres de ce creuset à l’unité en cette période de pandémie.

Poutine appelle à conjuguer les efforts au sein du groupe BRICS

«Des vaccins russes existent, ils sont efficaces et sûrs. La question qui reste est celle de leur production de masse», a-t-il fait savoir. «Il est important ici de conjuguer les efforts pour la production de masse de ces produits», a-t-il poursuivi. Vladimir Poutine a également profité de cette occasion pour annoncer les diverses démarches qu’il avait déjà menées à l’endroit de certains pays du groupe des BRICS.

Des partenariats avec plusieurs pays

Il précise notamment que des accords avaient déjà été signés entre son pays, le Brésil et l’Inde. L’objectif de ces accords est de mener des essais cliniques du vaccin Spoutnik V. Il a également évoqué l’existence d’un accord avec la Chine et l’Inde pour «ouvrir des centres de production de notre vaccin dans ces pays, non seulement pour leurs propres besoins, mais aussi pour des pays tiers».