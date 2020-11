Le président américain Donald Trump, candidat à sa propre succession n’a pas digéré l’annonce de la victoire de Joe Biden. Après une première réaction via un communiqué, il a une fois encore réagi, cette fois, via son canal préféré, Twitter. Il a encore une fois affirmé avoir gagné la présidentielle américaine et a une fois encore dénoncé des fraudes.

“Les observateurs n’ont pas été autorisés à entrer dans les salles de dépouillement. J’ai remporté les élections, obtenu 71 000 000 de votes légaux. De mauvaises choses se sont produites que nos observateurs n’ont pas été autorisés à voir. Jamais arrivé auparavant. Des millions de bulletins de vote ont été envoyés à des personnes qui ne les ont jamais demandés!… 71 000 000 de votes légaux. Le nombre le plus élevé pour un président en exercice!” a twitté le président Trump. Une information signalée comme non vérifiée par Twitter.