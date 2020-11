« C’est avec une tristesse inimaginable que nous annonçons le décès du pilote Jetman, Vincent (Vince) Reffet, qui est décédé ce matin, 17 novembre, lors d’un entraînement à Dubaï », a déclaré dans un communiqué le porte-parole de Jetman Dubaï, Abdallah ben Habtour. Le célèbre Français, « homme volant » s’est éteint à l’âge de 36 ans dans un accident mortel lors d’un entraînement. « Vince était un athlète talentueux, et un membre très aimé et respecté de notre équipe. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et ont travaillé avec lui, » a ajouté le porte-parole.

D’après Abdallah ben Habtour, une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les conditions de l’accident. L’athlète est particulièrement reconnu pour ses records mondiaux. En 2017, il était entré dans un avion en plein vol pour s’élancer de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, haute de 828 m, à Dubaï. Il avait également volé en 2016 à côté d’un A380 de la compagnie Emirates et de la Patrouille de France.

Des records mondiaux

Depuis le début de cette année 2020, il avait commencé à être de plus en plus célèbre avec ses vidéos qui faisaient le tour de la toile. Dans une de ces vidéos, on le voit décoller du sol et s’envoler à 1800 mètres d’altitude, une première au monde. Pour réaliser ce record, il avait été équipé d’une aile en fibre de carbone propulsée par quatre mini-moteurs à réaction. L’équipement avait la capacité d’atteindre la vitesse de 400 km/h, et permet au Jetman de planer, de changer de direction et d’effectuer des loopings.