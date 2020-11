Face aux violences répétées dans plusieurs pays africains dans le cadre des élections ou encore dans le cadre de l’accès aux droits de l’homme comme au Nigéria, la célèbre fondation Mo Ibrahim est sortie du silence. À travers un communiqué elle appelle au respect des droits et de la dignité des citoyens des pays concernés.

Déclaration du Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim, du Comité d’attribution du Prix et des lauréats du Prix sur les tensions électorales en Afrique

Notre continent traverse une période électorale particulièrement chargée. On dénombre déjà trop de manifestations pacifiques réprimées dans la violence, trop d’incarcérations d’opposants politiques. Les progrès démocratiques accomplis depuis le début du siècle sont démantelés dans trop de pays africains. C’est inacceptable.

Au moment où le monde entier affronte la pandémie, certains dirigeants politiques estiment pouvoir agir en toute impunité et fouler aux pieds les droits de leurs concitoyens. Les processus électoraux doivent être clarifiés et agréés en amont des élections, et les désaccords tranchés par les tribunaux, et non dans la rue. Nous appelons l’ensemble des parties prenantes à respecter les droits et la dignité de tous leurs concitoyens, et à résoudre leurs différends au travers d’un dialogue ouvert et constructif.