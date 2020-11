Des parlementaires russes veulent que le président, Vladimir Poutine, soit épargné à vie, de toute poursuite. En effet, selon les informations de l’une des principales agences de presse russe, TASS, ils ont soumis un projet de loi qui a pour but d’accorder aux anciens présidents du pays, une immunité à vie, contre toute sorte de poursuites pénales, même après leur mandant présidentiel.

Une importance de son rôle dans le système général de l’autorité publique

Le sénateur Andrey Klishas, co-président du groupe ayant soumis le projet de loi, a confié au média qu’ : « après l’expiration de son mandat, cette personne a le droit de compter sur un niveau de protection et de garanties juridiques qui ne soit pas inférieur à ce qui lui a été fourni pendant qu’il exerçait les pouvoirs présidentiels ». Il a par ailleurs ajouté que ce projet de loi : « constitue une garantie contre les persécutions injustifiées à l’encontre de l’ancien chef de l’Etat et reconnaît l’importance de son rôle dans le système général de l’autorité publique ». Notons que ce texte, une fois voté, permettra à Vladimir Poutine de ne plus être inquiété de toute poursuite le visant, s’il venait à démissionner.

Le projet de loi doit passer par plusieurs niveaux

Pour que cette loi soit adoptée, il lui faut être validé à divers niveaux. En effet, il doit en premier lieu passer par la chambre basse du parlement russe, ensuite être révisé à la chambre haute et enfin être signé par Vladimir Poutine, lui-même. Ce n’est qu’après ces étapes que le texte entrera en vigueur. Pour mémoire, la législation russe permet uniquement que les présidents ne soient pas poursuivis pour les crimes qu’ils ont commis durant leur mandat.