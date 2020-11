Inspiré du célèbre film hollywoodien «Black Panther», une citée ghanéenne sera baptisée ‘’Ville du retour de Wakanda’’. Il s’agit d’une cité moderne située dans la ville Cape Coast, dans la région centrale du Ghana et qui servira de lieu de pèlerinage pour les Noirs du monde entier partis du continent à cause de l’esclavage. La ville de Cape Coast est, en effet, une ville hautement touristique et très visitée par les Afro-américains à cause son passé esclavagiste.

Elle accueille chaque année, des centaines de Noirs venant de tous les coins du globe pour la visiter et visiter d’autres sites historiques d’esclaves afin d’en savoir plus sur la traite transatlantique des esclaves. Cette région du pays fut, en effet, le foyer de la traite des Noirs, d’où embarquaient des millions de bras valides Africains vers le Nouveau Monde. La région dispose encore d’un certain nombre d’infrastructures qui avaient été utilisées pour garder captifs les hommes et les femmes asservis pendant des jours avant d’être transportés aux Amériques pour travailler dans diverses plantations.

Depuis l’abolissement de l’esclavage et l’accession du Ghana à la souveraineté internationale, plusieurs Afro-américains et Caribéens retournent à Cape Coast chaque année afin d’être mis au courant et de toucher du doigt, les réalités de ce qu’avaient enduré leurs ancêtres. Le projet de la « ville du retour de Wakanda » cherche à tirer parti du patrimoine et des atouts touristiques culturels du Ghana. Il permettra à tous les descendants africains de découvrir leur histoire, leur culture, la civilisation africaine et son rôle dans la création de la nouvelle économie mondiale.