Dans une déclaration sur les réseaux sociaux en réponse à la controverse en cours autour du morceau de DJ Megan Ryte « Culture », que beaucoup ont accusé d’être construit sur un rythme et une composition similaire à la chanson de 2017 de DJ Lag « Ice Drop », Will.i.am s’est excusé auprès de DJ Megan Ryte et auprès du producteur sud-africain. Membre de Black Eyed Peas, Will.i.am a présenté ses excuses aux deux artistes dans un post ce jeudi 26 novembre 2020.

DJ Megan Ryte a été notamment accusé d’avoir volé la chanson du producteur sud-africain, l’un des créateurs pionniers de Gqom. Elle a été critiquée sur les réseaux sociaux pour n’avoir pas crédité l’artiste sud-africain. Dans son post Will a admis qu’il s’était trompé dans les informations de crédit. « Premièrement, je veux prendre le temps de m’excuser auprès de Megan Ryte du fond du cœur. Megan, je suis vraiment désolé de t’avoir mis dans cette situation et je veux que tout le monde sache que Megan ne mérite pas la haine qu’on lance contre elle parce qu’elle n’a rien fait de mal, » a-t-il déclaré.

“Je suis désolé de me tromper”

Concernant les crédits, Will.i.am a affirmé qu’il « avait essayé de résoudre le problème » mais qu’il était trop tard. « La personne en faute, c’est moi-même », a-t-il soutenu. « Lorsque la chanson a été rendue, j’ai transmis les informations de crédit à Megan et je me suis manifestement trompée. Et quand j’ai réalisé que j’avais fait une erreur, j’ai essayé de la réparer. Et à ce moment-là, c’était déjà trop tard. Je m’excuse auprès de DJ Lag. DJ Lag, vous êtes un producteur génial. Vous avez un avenir incroyable devant vous et je suis désolé de me tromper, » a-t-il tenté de s’excuser.

“Ces excuses m’ennuient”

Toutefois, ses excuses n’ont pas reçu un bon accueil auprès de tous les commentateurs parmi lesquels d’autres s’en étaient pris à lui. « Ces excuses m’ennuient. Et aussi sincère soient-elles, je déteste que vous ne vous soyez pas excusés auprès de DJ Lag en premier. Vous ne l’avez pas fait la priorité de la déclaration d’excuses. Vous feriez mieux de lui payer sa part, vous lui avez assez manqué de respect, » peut-on lire dans un commentaire.