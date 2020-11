Sauf cataclysme, Donald Trump quittera la Maison Blanche le 20 janvier 2021. Il bouclera ainsi 4 ans à la tête de la première puissance mondiale. Pendant son mandat, le Républicain a livré une guerre commerciale à la Chine avec en toile de fond des tensions diplomatiques entre les deux pays. Le président chinois espère que ces années de conflits ne se répèteront pas sous la présidence Biden. Il l’a fait savoir dans un télégramme, félicitant le démocrate pour son élection.

” Eviter tout conflit ou affrontement et s’en tenir au respect mutuel “

« Le développement des relations américano-chinoises saines et stables est dans l’intérêt fondamental des deux peuples… (Les Etats-Unis et le Chine) doivent éviter tout conflit ou affrontement et s’en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant » a indiqué Xi Jinping dans le message adressé au président élu des Etats Unis ce mercredi 25 novembre 2020. Le président chinois fait partie des derniers grands leaders mondiaux à féliciter le démocrate pour sa victoire à la présidentielle du 03 novembre dernier.

Il y a moins de deux semaines, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères avait adressé ses félicitations à Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris pour leur victoire. Notons que Wang Qishan, le vice-président de l’empire du milieu a aussi félicité Kamala Harris, sa future homologue. C’est l’Agence de presse chinoise Xinhua qui rapporte l’information.