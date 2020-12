Le programme alimentaire mondial (PAM) s’inquiète de la situation des pays pauvres en 2021, après le passage du nouveau coronavirus (covid-19). En effet, l’institution des Nations Unies a fait savoir que l’année prochaine sera dramatique pour ces pays puisqu’ils traverseront une crise humanitaire. Cette déclaration a été faite par le patron du PAM, David Beasley, et le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hier vendredi 04 décembre 2020, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU.

La famine « frappe à la porte » de nombreux habitants

Selon David Beasley, « 2021 sera littéralement catastrophique d’après ce qu'[ils voient] à ce stade ». Selon les informations données par le média britannique Reuters, la situation est très préoccupante pour une douzaine de pays, où la famine « frappe à la porte » de nombreux habitants. Il a tiré la sonnette d’alarme soulignant que 2021 sera probablement « la pire année de crise humanitaire depuis les débuts des Nations unies », il y a plus de 70 ans. La situation a également fait réagir le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

L’égalité dans le partage des vaccins contre la covid-19

A en croire le responsable des affaires humanitaires, Mark Lowcok, « pour la première fois depuis la fin des années 1990, l’extrême pauvreté a augmenté. L’espérance de vie chute dans le monde et le nombre annuel des morts liées au VIH, à la tuberculose et au paludisme pourrait doubler ». Au regard de la gravité de la situation, le patron des Nations Unies, Antonio Guterres et ses fonctionnaires ont plaidé pour l’égalité dans le partage des vaccins contre la covid-19. Ils ont ainsi exhorté les nations riches à donner un coup de pouce aux pays pauvres afin de mieux lutter contre la pandémie.