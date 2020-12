Depuis quelques mois, les revenus du patron de la multinationale Amazon sont scrutés par des analystes. Jeff Bezos puisque c’est de lui qu’il s’agit a multiplié les gains depuis quelques années. Sa fortune a connu une forte croissance lors des derniers mois; et pour cause, la période de la pandémie a grandement aidé l’entreprise du milliardaire. Il a ainsi pu consolider sa place de plus grande fortune au monde.

Mais ce qui crée des tensions depuis quelque temps c’est le fait qu’Amazon ne paie pas toujours suffisamment de taxes selon certains gouvernement occidentaux, mais aussi parce que son activité contribue à tuer à petit feu des entreprises locales pas souvent outillées pour lutter contre le mastodonte. Au Royaume-Uni, un tout autre problème retient l’attention quand on parle d’Amazon : les conditions de travail des travailleurs. Le gouvernement britannique veut un projet de loi sur l’emploi pour protéger les droits des travailleurs.

Les revenus des travailleurs en question

Un Congrès des syndicats du pays a affirmé qu’il fallait à un employé d’Amazon plus de huit semaines, soit 293 heures de travail pour atteindre ce que le PDG d’Amazon Jeff Bezos gagne en une seule seconde. Le comble c’est que ce chiffre a grandement augmenté en l’espace d’un an, passant de 5 semaines à 8. Une situation qui montre à suffisance que les bénéfices énormes que la société a faites n’ont pas profité à tout le monde. Bien au contraire.

La fortune du PDG estimée à plus de 200 milliards de dollars dépasse le PIB d’un pays comme l’Ukraine. Mais les conditions de travail des employés semble s’empirer au fil du temps, et les bénéfices ne se font pas ressentir sur le salaire des travailleurs lambda. Les syndicats britanniques veulent donc tout faire pour améliorer les conditions de travail des salariés en général, mais de ceux d’Amazon également.