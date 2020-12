Une sortie insolite. En effet, la chancelière allemande Angela Merkel se trouvait à un sommet sur l’énergie et le numérique mardi dernier. Une rencontre importante, puisque ce meeting portait sur deux des plus importants sujets du moment, à l’heure où le covid-19 pousse les entreprises à s’adapter et ou l’écologie grimpe de plus en plus dans les préoccupations des citoyens.

Pour l’occasion, celle qui quittera le pouvoir après plus de 15 ans à la tête de l’Allemagne (elle a pris le pouvoir le 22 novembre en 2005), a été interrogée sur sa vie personnelle. En effet, une personne lui a demandé quelle était la consommation de sa machine à laver. Une question insolite, à laquelle elle a tenu à répondre.

Angela Merkel remercie son mari pour leurs machines !

En effet, si elle n’a pas pu donner de chiffres précis, Angela Merkel s’est simplement contentée d’avouer que c’était son époux, Joachim Sauer, professeur d’université allemand enseignant la chimie physique et théorique, qui s’en occupait. Une réponse qui aura eu le don de faire sourire l’assemblée et prouver qu’Angela Merkel est une femme qui a beaucoup de répartie.