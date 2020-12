Apple ne transige pas sur le respect du code de bonne conduite par ses fournisseurs. Il n’est pas lent à les punir. En novembre dernier, la marque à la pomme avait mis Pegatron, en probation. En d’autres termes, ce fournisseur a été provisoirement suspendu. Une décision assortie d’une mise à l’épreuve et de mesures d’assistance et de contrôle. La firme de Cupertino n’a pas du tout apprécié que des travailleurs étudiants soient classés de sorte à leur permettre de faire des heures supplémentaires où de travailler la nuit.

En ce mois de décembre, Apple a une fois encore sévi. Wistron, une autre société qui assemble l’IPhone a également été mise en probation. « Comme toujours, notre objectif est de nous assurer que tous les membres de notre chaîne d’approvisionnement sont protégés et traités avec dignité et respect. Nous sommes très déçus et prenons des mesures immédiates pour régler ces problèmes. Wistron a pris des mesures disciplinaires et restructure ses équipes de recrutement et de paie à Narasapura » a indiqué la marque à la pomme dans un communiqué.

Des locaux de Wistron vandalisés par des employés

Cette réaction du géant du numérique intervient après que des employés de Wistron aient vandalisé les locaux qui leur servaient de lieu de travail. Ils auraient eu ce coup de sang parce que leur salaire n’est pas tombé à temps. Les images montrant la scène ont circulé dans le monde entier. Apple a donc suspendu sa collaboration avec son partenaire basé en Inde. Celui-ci doit compléter les mesures correctives avant d’espérer une quelconque reprise de cette collaboration.

« Les employés d’Apple, ainsi que des auditeurs indépendants, suivront leurs progrès » assure le géant du numérique. C’est cette équipe d’auditeurs et d’employés qui a enquêté sur l’incident. Ce qui lui a permis de constater la violation du code de conduite des fournisseurs de la firme américaine. Il y avait également des lacunes au niveau de la gestion des heures de travail à Wistron.