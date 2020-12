Quelques heures après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël ainsi que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les Etats-Unis de Donald Trump, l’ancien Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Salah Tamek a saisi par écrit le président entrant. Dans ce document, il a décrit les agissements du « Polisario », un mouvement politique et armé du Sahara occidental. A l’endroit de Joe Biden, Mohamed Salah Tamek déclare que le mouvement politique armé du Sahara occidental entretient des liens avec tous les mouvements armés de la région.

Le polisario viole le cessez-le-feu selon Tamek

« Le polisario a violé de façon ouverte et officielle le cessez-le-feu qui a été institué le 6 septembre 1991 et qui a toujours été respecté par le Royaume du Maroc, en bafouant les accords militaires y afférents (…) et a annoncé le retour aux hostilités armées et mis toutes ses forces en état de guerre, mettant ainsi en péril la stabilité et la paix dans toute la région et en faisant un terrain propice pour le terrorisme », a-t-il déclaré à l’endroit du président élu à l’issu de la dernière élection présidentielle américaine.

Le mouvement entretient des relations étroites avec des groupes terroristes

Dans le document adressé à Joe Biden, l’ancien Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, a rappelé le lien étroit qu’entretient le “polisario” avec Al-Qaida et l’Etat islamique. Il a nommément cité en exemple, un élément du “Polisario” qui a rejoint les rangs d’Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), qui est une filiale d’Al-Qaida. Il s’agit de : Aboulwalid Essahraoui.