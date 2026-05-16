Tony Elumelu : « L'Afrique ne doit pas choisir entre la France, la Russie et la Chine »

L’homme d’affaires nigérian Tony Elumelu a appelé les gouvernements africains à s’ouvrir à l’ensemble des partenaires économiques mondiaux, sans s’aligner sur aucun bloc en particulier. Il s’exprimait en marge de l’Africa Forward Summit, tenu les 12 et 13 mai 2026 à Nairobi, au Kenya, co-organisé par la France et le Kenya.

Président de la United Bank for Africa (UBA) et fondateur de Heirs Holdings, Elumelu a accordé des déclarations à CNN et à l’AFP en marge du sommet. Il a défendu une posture de neutralité active : accueillir les capitaux américains, français, russes, chinois ou du Moyen-Orient, à condition que les termes du partenariat soient mutuellement avantageux. « Nous devrions être réceptifs à tous, tant qu’il y a une communauté de but et d’intérêt », a-t-il déclaré à CNN.

Macron et un plan d’investissement de 23 milliards d’euros

Le sommet de Nairobi a coïncidé avec l’annonce par le président français Emmanuel Macron d’un plan d’investissement de 23 milliards d’euros sur le continent africain — dont 14 milliards provenant d’entités publiques et privées françaises, et 9 milliards de sources africaines. Macron a par ailleurs désigné Elumelu comme membre de l’Africa France Impact Coalition, une plateforme destinée à renforcer les échanges commerciaux entre entreprises françaises et africaines.

Cette présence française à Nairobi n’a pas été sans friction. Un groupe de manifestants a tenté de forcer l’entrée du sommet, dénonçant ce qu’ils ont qualifié de néo-colonialisme. Plusieurs arrestations ont été effectuées par les autorités kényanes.

Infrastructures et emploi comme priorités structurelles

Face aux débats sur les allégeances géopolitiques, Elumelu a réorienté la discussion vers les besoins concrets du continent : accès à l’électricité, transports, sécurité et environnement favorable aux entreprises. Il a rappelé que l’âge médian en Afrique est inférieur à 20 ans, ce qui fait de la création d’emplois rapide l’impératif économique central des prochaines décennies.

Le sommet a réuni plusieurs chefs d’État africains, dont le président nigérian Bola Tinubu, ainsi que des figures du secteur privé comme Aliko Dangote. Aucune date n’a été annoncée pour un prochain rendez-vous du format Africa Forward Summit.