La Chine est comptée parmi les nations dont les entreprises d’armement ont dominé le monde au cours de l’année 2019. Selon un rapport de l’institut Sipri rendu public ce lundi qui dresse la liste des 25 plus grosses sociétés du secteur, la puissance asiatique vient après les Etats-Unis, avec 15,7% des ventes du secteur. Trois entreprises chinoises sont parmi le top 10.

La Chine et les USA misent gros sur l’armement

Selon Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme armement et dépenses militaires au sein de l’Institut international de recherche sur la paix, basé à Stockholm, «ce classement reflète le fait que la Chine et les États-Unis sont les deux plus gros États de dépenses mondiales d’armement, avec des entreprises taillées pour cela». La responsable de l’institut de recherche n’a pas manqué de mettre l’accent sur ce qui peut véritablement justifier le rang qu’occupe la Chine dans ce classement.

Une “mise en place de réformes de modernisation”

Elle estime que la hausse de près de 5% des revenus des principales entreprises enregistrée, « correspond à la mise en place de réformes de modernisation de l’Armée populaire de libération depuis 2015 ». Rappelons que les Etats-Unis à eux seuls, ont 61% des ventes des 25 plus gros producteurs mondiaux. Le chiffre d’affaires total réalisé dans ce secteur par ces entreprises peut être évalué à 361 milliards de dollars.