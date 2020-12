Identifié par ses initiales, R J H B, un Français âgé de 30 ans a été arrêté par la police de Bali, une île indonésienne, en possession de drogue et de plusieurs armes. Il a été arrêté dans un petit supermarché de la zone touristique de Kuta par les policiers après que ces derniers aient été informés de l’existence d’un réseau de trafic de drogue. Après une perquisition à son domicile, les forces de l’ordre ont mis la main sur cinq grammes de méthamphétamines, trois armes dont un fusil avec stabilisateur, un pistolet Makarov et un revolver avec vingt cartouches.

Selon les explications du chef de la police de Bali, Putu Jayan Danu Putra aux hommes des médias ce mercredi 23 décembre 2020, « toutes ces armes sont illégales et nous enquêtons pour savoir d’où elles venaient. » D’après ce dernier, les armes trouvées chez le mis en cause sont peu communes à Bali. Lors de son interpellation, le trentenaire aurait résisté à l’arrestation en prenant la tangente avant d’être rattrapé par la suite.

Une amende de 560.000 dollars

D’après la police, l’homme travaille et vit depuis plusieurs années à Bali où il réside avec sa famille. Il parle couramment indonésien et travaille dans le secteur de l’immobilier. En effet, en matière de trafic de drogue, l’Indonésie a l’une des législations les plus sévères au monde. Inculpé pour possession illégale de drogue et d’armes, l’homme risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et une amende de huit milliards de roupies soit 560.000 dollars.