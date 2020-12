Le prochain Elon Musk a-t-il été découvert ? La question peut se poser après qu’Austin Russell, un jeune Américain, ait surpris son monde. Très jeune, ce dernier est devenu milliardaire suite à l’introduction en bourse de son entreprise, Luminar Technologies, une entreprise favorisant la création de technologies innovantes, pour véhicules autonomes.

Tout sauf une surprise. En effet, à 2 ans seulement, ce dernier arrive à mémoriser l’ensemble du tableau périodique. Onze années plus tard, il dépose son tout premier brevet. Il est alors l’inventeur d’un système de recyclage des eaux usées. Il rejoint la UCLA, l’université de Californie, avant de rejoindre celle de Standford, en physique.

Austin Russell fonde Luminar

Il obtient 100.000 dollars d’une bourse et fonde son entreprise, Luminar. Son entreprise aujourd’hui propose un système de télédétection par laser, baptisé le Lidar. Selon lui, cela permettra aux véhicules autonomes d’être plus sécurisés en étant plus à même de définir si des obstacles se trouvent face à la route, ou non. Cet outil permet aux véhicules d’avoir un aperçu de ce qu’il se passe à 200 mètres à la ronde.

Le futur Elon Musk ?

Le radar détecte un objet en mouvement, l’analyse et le catégorise en fonction du danger qu’il représente. Le Lidar devrait être utilisé sur les voitures Volvo, dès 2022, laissant ainsi penser qu’une conduite 100% autonome pourrait bientôt être envisageable. Le projet est tel, que l’action de Luminar a pris 28% lors de son introduction.