La France s’inspire d’Elon Musk dans ce domaine

Elon Musk, une personnalité inspirante ? En effet, le milliardaire américain, qui est notamment derrière le groupe SpaceX, semble avoir donné quelques idées au gouvernement français. Ainsi, Paris souhaiterait financer pas moins de quatre projets privés de vols de fusée, dans l’espoir de dénicher une nouvelle entreprise “pépite”.

Il faut dire que sous l’égide du groupe américain, les USA ont pris une sacrée longueur d’avance en matière de conquête spatiale. Rien qu’en 2023, SpaceX a effectué 107 lancements de fusées. Au niveau européen, les chiffres sont bien plus maigres, puisque “seulement” trois lancements ont été réalisés au cours de l’année écoulée, dont deux fusées Ariane 5.

La France cherche le futur SpaceX

C’est donc face à ce retard certain que le gouvernement français a décidé d’investir sur quatre entreprises privées, qui réaliseront prochainement des vols tests. Tout un symbole, alors que s’apprêtent à être célébrés les 60 ans du Centre spatial guyanais de Kourou. D’ailleurs, pour l’occasion, le président français Emmanuel Macron devrait y effectuer un déplacement.

Les entreprises concernées sont Latitude, HyprSpace, Sirius Space et enfin, Maiaspace. Les deux premières travailleront autour d’une mise en orbite de charges utiles allant de 100 à 200kg (d’ici à 2026 – 2027). Pour les deux autres, on parle de charges beaucoup plus lourdes, envoyées également beaucoup plus loin. Sirius devrait envoyer 700kg de charge à 600km d’altitude, quand Maia chargera 1.5 tonne en orbite basse.

Les Européens réagissent en matière de conquête spatiale

Un soutien affiché du gouvernement aux groupes français, qui est le bienvenu. En effet, en 2025, l’Agence spatiale européenne a annoncé l’ouverture des candidatures afin de recruter le prochain fournisseur de micro et de mini-lanceurs. De nombreuses sociétés sont sur la ligne de départ, notamment des groupes allemands (comme RFA, Hyimpulse) ou espagnols (PLD Space).