Le président du Parti démocrate de Côte d’Ivoire (PDCI) et chef de file de l’opposition a adressé ce 9 décembre un discours à la nation. Un discours qui est intervenu à la suite d’une rencontre avec les leaders de l’opposition. Ramenant la balle à terre après un long moment de bras de fer entre l’opposition et le pouvoir en place, le président Henri Konan Bédié, a proposé « dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l’opposition, l’organisation d’un Dialogue National en lieu et place de la tête à tête Bédié-Ouattara, car l’enjeu en cause c’est celui de la Côte d’Ivoire rassemblée ».

Pour l’ancien chef d’Etat, « ce nouveau cadre de dialogue verra la participation de toutes les forces vives de la nation ». D’après lui, ce cadre de concertation sera « encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière, dont l’ONU, remplace évidemment le CNT (Conseil national de transition) que l’opposition ivoirienne avait initialement proposé ».

Il n’est pas légitimement le président de la République

Dénonçant la dictature du président Alassane Ouattara qui « voulait par tous les moyens et à tous les prix s’imposer au pouvoir alors que notre loi fondamentale ne l’y autorise pas, » le président Bédié a indiqué toutefois qu’il a été désavoué par le peuple ivoirien. Pour lui, même si Ouattara a réussi à se faire élire pour un troisième mandat dans une élection contestée, il n’est tout de même pas le président légitime de la Côte d’Ivoire.

« (…) Le peuple de Côte d’Ivoire a clairement désavoué monsieur Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du Non à son projet de 3e mandat anticonstitutionnel. Il doit donc titrer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu’il n’est pas légitimement le président de la République » a-t-il déclaré.