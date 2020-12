L’opposition à Patrice Talon a donné de la voix dimanche 27 décembre sur l’actualité sociopolitique nationale. Les forces coalisées de l’opposition ont réagi sur plusieurs sujets dont l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée (Lépi), les décisions de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples au sujet de la situation politique au Bénin ainsi que la prorogation du mandat constitutionnel du chef de l’État.

La gouvernance actuelle du Bénin est la résultante des difficultés que traverse le pays notamment sur les plans économique, politique et social. Fort de ce diagnostic, plusieurs partis politiques de l’opposition mis en collectif ont réagi et ont réaffirmé leur désapprobation à l’actuelle liste électorale permanente informatisée. Le collectif réfute solennellement l’idée de l’utilisation de ladite liste aux fins de l’organisation de l’élection présidentielle de 2021. « Le collectif juge inadmissible l’organisation des élections sur la base d’une telle liste et en exige un audit indépendant avant toute utilisation », a annoncé Éric Houndete, porte-parole des forces de l’opposition.

Les décisions rendues par la cour d’Arusha avec pour corollaire le rétablissement de la constitution du 11 décembre 1990 doivent être exécutées, jure le collectif des forces de l’opposition. Les lois drones et autres béquilles insérées frauduleusement dans la constitution révisée nuitamment le 1er novembre 2019 sont nulles et de nul effet, rassure l’opposition. « Le parrainage, le code électoral taillé sur mesure, la question de la vice-présidence, la prorogation arbitraire du mandat présidentiel n’existent plus », a déclaré Éric Houndete.

En définitive, l’opposition à Patrice Talon exige l’application sans délai des décisions de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, l’organisation des assises nationales auxquelles devront prendre part toutes les forces vives de la nation mais aussi et surtout les détenus et exilés politiques. Elle appelle cependant les forces de l’ordre et de défense et de sécurité à une neutralité dans la bataille pour la restitution de la démocratie béninoise.