La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a de nouveaux clients. Les chefs services affaires financières et chefs services affaires économiques et relations publiques des 14 communes des départements de l’Ouémé et du Plateau sont envoyés chez le procureur Gilbert Togbonon. Ces cadres de toutes les mairies des 14 communes de l’Ouémé et du Plateau sont des Chefs service affaires financières (C/SAF), chefs services affaires économiques et relations publiques (C/SAE) et les régisseurs principaux (RP).

Des informations reçues, il est reproché à ces cadres une mauvaise gestion des frais de tickets, mobilisés par les syndicats de conducteurs de taxi-moto communément appelés ‘’zémidjan’’ de ces différentes collectivités locales. Il s’agit en effet d’une vielle affaire qui pourrait impliquer certains anciens maires. Pour le moment, après des auditions à la Brigade économique et financière (BEF), ces cadres présumés innocents ont été embarqués pour la CRIET.

Dans les heures et les jours à venir, nous aurons plus d’informations sur le contenu du dossier et les implications pénales qui en découlent. Les 14 communes concernées sont Sèmè-kpodji, Porto-Novo, Adjara, Avrankou, Aguégués, Akpro-Missérété, Dangbo, Adjohoun, Bonou, Ifangni, Adja-ouèrè, Sakété, Pobè et Kétou.