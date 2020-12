Déclaré persona non grata chez les bleus, Karim Benzema est vivement acclamé dans la presse espagnole. Après sa remarquable performance au cours de la rencontre entrant dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des champions qui a eu lieu entre le club merengue et le Borussia Mönchengladbach, les médias espagnols lui ont envoyé un lot de fleurs.

“Deux tête de ‘nueve’ pour une légende”

Le joueur avait en effet été à l’origine des deux buts marqués lors de cette rencontre. Sur des centres de Lucas Vazquez et Rodrygo, il a placé deux têtes en première période qui ont permis au Real de remporter la rencontre. Au lendemain de la rencontre, Karim Benzema a fait la Une de tous les journaux. « Deux têtes de ‘nueve’ pour une légende », a laissé lire comme titre : El Pais. Le média a rappelé le rôle primordial qu’avait joué le joueur au cours de la rencontre.

L’un des joueurs étrangers ayant disputé le plus de matchs avec le Real

Il poursuit en insistant sur le rôle non moins important que joue Karim Benzema depuis le départ de Cristiano Ronaldo depuis plus d’un an. Il indique également qu’il a rejoint Roberto Carlos au rang des joueurs étrangers ayant disputé le plus de matchs avec le Real (527). Notons que la remarquable prestation du joueur qui n’est plus le bienvenu au sein de l’équipe nationale de France a sauvé le club coaché par Zinédine Zidane.