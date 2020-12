La Côte d’Ivoire et le Ghana se sont insurgés contre les agissements de deux multinationales Hershey’s et Mars intervenant dans le secteur du cacao. En effet, selon les informations relayées sur cette affaire, les deux entreprises américaines de l’industrie du Cacao s’arrangent depuis quelques semaines pour contourner le différentiel de revenu décent qui a été mis sur pied en 2019. Il s’agit d’une prime qui s’élève à 400 dollars sur une tonne de Cacao et qui est destinée aux producteurs.

Augmenter le revenu des producteurs

L’objectif de son instauration est d’augmenter le revenu de ces travailleurs du secteur. La prime est entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier soit dès le lancement de la campagne 2020-2021. L’acte des entreprises condamné par la Côte d’Ivoire et le Ghana et le choix qu’ils ont fait de s’adresser aux entrepôts certifiés à terme. Cette option permet en réalité aux deux entreprises de se dérober au paiement de la prime.

Les entreprises contournent la prime

Ces produits existaient en réalité avant l’entrée en vigueur de l’accord imposé aux multinationales par Abidjan et Accra. Par un courrier, les deux pays ont exprimé leur indignation par rapport à l’option que les entreprises ont faite. L’accent a été mis sur la multinationale Mars. L’entreprise est l’un des pionniers de la Fondation Mondiale du Cacao. Ce creuset a en effet pour objectif de défendre la promotion du bien-être du petit producteur, notamment ouest-africain.