Cotonou a vécu, ce 24 mai 2026, une journée à forte portée symbolique. Au-delà de l’investiture officielle du nouveau président béninois, Romuald Wadagni, c’est surtout la composition de l’assistance politique et diplomatique qui a retenu l’attention des observateurs. Opposants, anciens chefs d’État, représentants de plusieurs pays voisins d’Afrique de l’Ouest et personnalités longtemps éloignées du pouvoir ont répondu présents à cette cérémonie qui marque peut-être le début d’une nouvelle séquence politique au Bénin.

Après le décennie de Patriсе Tаlоn, сеttе mоbilisatiоn signifiсativе autоur du nоuveau président semble indiquеr un désir de pаiх. Lа présencе nоtablе des аnciens présidents Niсéphоre Sоglо et Bоni Yayi a été l’un dеs mоments mаrquants dе l’investiturе. Cеs deuх figures еmblématiques de l’histоirе démосratique du Bénin, sоuvеnt critiques еnvers lе gоuvеrnеmеnt préсédent, оnt décidé d’assister à la cérémоnie, се qui envоie un messagе clаir de recоnnaissanсе institutiоnnelle et de stabilité républicaine, même s’il faut noter que l’un d’eux, le president Soglo avait clairement battu campagne pour le nouveau chef d’Etat.

Dans les tribunes officielles, les images des échanges entre plusieurs personnalités politiques de sensibilités différentes ont rapidement alimenté les commentaires. Car au-delà du protocole, c’est bien la portée politique de ces présences qui interpelle.

Depuis plusieurs années, le climat politique béninois s’était progressivement tendu autour des réformes institutionnelles, des conditions d’organisation des élections dénoncées par une partie de l’opposition. Les législatives de 2019, les tensions autour du retour d’exil de certains opposants et ceux en prison ou encore les débats sur la réforme du système partisan avaient durablement affecté le dialogue politique national. Dans ce contexte, voir des acteurs longtemps opposés au pouvoir se retrouver autour du nouveau président revêt une signification particulière.

La présence de responsables et figures de l’opposition à cette cérémonie d’investiture apparaît d’ailleurs comme l’un des marqueurs majeurs de cette volonté de décrispation. En effet, leur participation traduit une reconnaissance du processus de transition et un choix assumé de privilégier le dialogue républicain. L’image de Boni Yayi assistant à la prestation de serment de Romuald Wadagni contraste fortement avec les périodes de tensions observées ces dernières années. Elles donnent le sentiment d’un retour progressif à une forme de normalisation du jeu politique béninois.

Pour plusieurs analystes politiques, Romuald Wadagni bénéficie d’un contexte différent de celui qui avait entouré l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016. Technocrate réputé, ancien ministre de l’Économie et des Finances, le nouveau président projette une image davantage axée sur la technocratie. Son profil davantage orienté vers la gestion économique et les réformes administratives semble favoriser une perception plus consensuelle, y compris au sein de certains milieux critiques du pouvoir sortant.

Apaisement sous-regional en vue

Cette investiture a également été marquée par une forte présence diplomatique sous-régionale, notamment des représentants des pays de l’AES. Des délégations venues du Niger, du Burkina et du Mali ont assisté aux côtés de celle venues du Nigeria, du Togo et d’autres États voisins à la cérémonie.

Cette mobilisation diplomatique n’est pas anodine. Elle intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions sécuritaires, des transitions politiques militaires dans certains pays du Sahel et une recomposition des équilibres au sein de la Cedeao. Comme on le sait, le Bénin entretient depuis quelques années des relations particulièrement tendues avec ses voisins réunis au sein de l’alliance des Etats du Sahel.

En accueillant plusieurs représentants de ces pays voisins, le nouveau pouvoir béninois semble vouloir réaffirmer sa volonté d’ouverture diplomatique et de coopération régionale. Le Bénin, confronté depuis plusieurs années à la menace terroriste dans sa partie septentrionale, a besoin d’une coopération sécuritaire renforcée avec ses voisins directs.

La présence des délégations de ces pays traduit également une certaine confiance dans la stabilité institutionnelle du pays. Malgré les critiques politiques internes de ces dernières années, le Bénin demeure perçu comme un État stable dans une région secouée par les crises politiques et sécuritaires. Mais c’est surtout sur le plan intérieur que cette investiture pourrait ouvrir une nouvelle dynamique.

Mais tout se joue dans la suite des démarches

Pour autant, plusieurs observateurs appellent à la prudence. La décrispation ne saurait se limiter à des gestes symboliques ou à une coexistence protocolaire lors d’une cérémonie officielle. Romuald Wadagni hérite en effet d’un pays transformé économiquement, mais encore traversé par des fractures politiques importantes. Son défi consistera à préserver les acquis de gouvernance tout en rétablissant davantage de confiance entre les institutions, l’opposition et les différentes composantes de la société.

L’investiture du nouveau président aura au moins permis une chose : remettre autour d’une même table des acteurs qui, depuis plusieurs années, évoluaient dans des logiques de confrontation politique quasi permanente.

Dans une région ouest-africaine fragilisée par les crises institutionnelles et les ruptures démocratiques, cette image d’unité autour de la transition présidentielle béninoise apparaît déjà comme un signal politique fort. Reste désormais à savoir si cette séquence protocolaire ouvrira réellement la voie à une nouvelle ère de dialogue et de réconciliation politique au Bénin.