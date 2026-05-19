Mbappé transféré à Chelsea cet été ? Les faits contre la rumeur

Depuis l’officialisation de Xabi Alonso sur le banc de Chelsea, la presse espagnole s’emballe. Selon le média El Nacional, les Blues auraient pris contact avec Fayza Lamari, la mère et agente de Kylian Mbappé, pour explorer un transfert spectaculaire. Une information reprise en cascade sur les réseaux sociaux. Mais que valent vraiment ces rumeurs ?

Une source unique, non vérifiable

L’ensemble de l’information repose sur une seule source : El Nacional, média espagnol réputé pour ses rumeurs mercato non étayées. Fabrizio Romano, spécialiste des transferts dont la fiabilité est reconnue internationalement, a été catégorique début mai 2026 : le moment n’est certes pas idéal entre Mbappé et le Real Madrid, mais la relation n’est pas brisée, et Chelsea n’entrera pas dans la course pour Mbappé cet été.

Mbappé lui-même dit vouloir rester

Au cœur d’une saison turbulente — deux ans sans trophée majeur au Bernabéu, une pétition « Mbappé Out » approchant les 70 millions de signatures en ligne —, le joueur a pourtant coupé court aux spéculations. Interrogé en zone mixte après la victoire contre Oviedo, il a répondu sèchement : « Je suis très heureux à Madrid. Pourquoi voudrais-je partir ? » Il a par ailleurs salué publiquement Xabi Alonso : « J’ai une très bonne relation avec lui. Il sera un grand entraîneur. Tout le monde sait ce que je pense de lui. »

Trois obstacles structurels rendent l’opération impossible

Même en admettant un intérêt de Chelsea, le dossier se heurte à des réalités concrètes. Premièrement, Chelsea ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, condition rédhibitoire pour un attaquant de 27 ans ayant inscrit 41 buts toutes compétitions. Deuxièmement, tout transfert nécessiterait une indemnité estimée à environ 200 millions d’euros, à laquelle s’ajouterait un salaire conséquent — une opération quasi impossible dans le cadre des règles financières actuelles. Troisièmement, le contrat de Mbappé court jusqu’en 2029, et le Real Madrid n’a aucune intention de vendre.

L’avenir : Mourinho, pas Chelsea

Le feuilleton de l’été madrilène porte un autre nom. José Mourinho devrait succéder à Álvaro Arbeloa, un accord verbal ayant été évoqué autour d’un contrat de deux ans. Selon le journaliste Miguel Serrano sur la radio espagnole Onda Cero, le technicien portugais aurait déjà pris contact avec trois joueurs de l’effectif, dont Mbappé figurerait parmi eux — information formulée au conditionnel. C’est dans ce cadre, et non à Londres, que se jouera l’avenir du capitaine des Bleus.