C’est 200 gendarmes au total, soit trois équipes cynophiles, la gendarmerie mobile et un hélicoptère, qui ont été mobilisés la semaine écoulée pour une opération de toilettage dans les Hauts-de-France, principalement à Cambrai, Aubraumetz et Saint-Quentin afin de faire face aux cambriolage. Ils étaient descendus dans un camp de gens du voyage, où ils ont mis la main sur plusieurs objets volés et déjà signalés dans la région. Selon les militaires, « plus de 150 objets de provenance douteuse » ont été saisis.

Les forces de l’ordre ont également interpellé de nombreux suspects au cours de l’opération, dont plus de dix dans le camp de gens du voyage. Des bijoux, des bouteilles d’alcool, des pièces et billets de collection, de l’outillage électroportatif et des montres sont parmi tant d’autres, les objets découverts par les gendarmes dans le lot saisi. Pour ces derniers, les auteurs de ces actes de cambriolage sont apparemment des amateurs, puisque même si dans les objets volés, il y en a de grande valeur et recherchés, il y en a qui ne valent presque rien.

La rétrocession des biens

Ils ont aussi trouvé dans le lot des armes, dont au moins six fusils de chasse de différents calibres, de même que des munitions, a précisé 20 minutes qui a relayé l’information. Pour permettre aux propriétaires de ces objets, d’entrer en possession de leurs biens, la gendarmerie les a mis en ligne pour que ces derniers puissent les identifier. Elle a invité les victimes de cambriolage à aller visiter la page des Objets volés non identifiés (OVNIS) et les contacter par la suite, s’ils ont identifié des leurs dans le lot.