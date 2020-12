Souhaitez-vous changer de domicile ? Si vous disposez d’un véhicule, il est indispensable de modifier l’adresse inscrite sur votre carte grise. Cette mise à jour doit également se faire lorsque le nom de votre rue change ou lorsque votre commune fusionne avec une ou plusieurs autre(s). Comment vous y prendre donc ? On fait le point.

Où faire sa demande de changement d’adresse ?

Depuis 2017, il n’est plus possible de faire des opérations relatives à l’immatriculation de votre véhicule en préfecture. Deux possibilités s’offrent désormais à vous. Vous pouvez vous rendre dans un garage agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la réalisation de votre demande.

L’alternative consiste à faire votre démarche en ligne. Elle est la plus répandue aujourd’hui pour l’acquisition d’une carte grise et le changement d’adresse. Cette numérisation a permis à de nombreux automobilistes de réaliser leurs opérations sans difficulté. Vous pouvez directement faire votre demande sur un site spécialisé pour bénéficier d’un service sécurisé, rapide et simple.



Comment faire sa modification de domicile sur carte en ligne ?

En général, vous disposez d’un délai maximum d’un mois après la modification de votre adresse pour initier votre demande. Passé cette période, vous êtes exposé à un risque de contravention de 4e classe. Vous pouvez être appelé à verser une amende de 135 à 750 euros en cas de contrôle par les forces de l’ordre.Le processus de demande sur une plateforme agréée par le ministère est très simple. Vous remplissez le formulaire de demande en indiquant des informations précises et vraies. Ensuite, vous validez votre opération et payez les frais nécessaires. Dès que vous enverrez les documents nécessaires, l’organisme habileté se chargera des études et vérifications.

Une fois votre demande approuvée, vous recevrez une étiquette à coller à la place de votre ancienne adresse. Cette solution est valable lorsque vous disposez d’une immatriculation de la forme AB 123 CD. Par contre, si cette dernière est de la forme 123 AB 01, vous recevrez un nouveau certificat. Retenez que changer l’adresse sur une carte grise doit se faire dès qu’il y a une modification de domicile. Même si vous désirez vendre ou mettre en location le véhicule, cette opération doit être effectuée. Dans ce dernier cas, il faudra contacter l’organisme prêteur pour l’initiation de votre demande.

Quels sont les documents à fournir pour un changement d’adresse ?

Comme pour toute autre démarche administrative, vous devez joindre à votre demande des informations utiles pour que celle-ci soit validée. Le renseignement de ces données s’effectue généralement avec le remplissage du formulaire en ligne. En effet, ce dernier requiert :

le numéro d’immatriculation ;

le type du véhicule ;

et le département de résidence.

Comme mentionné plus haut, vous devez également donner votre nouvelle adresse complète. La déclaration de votre nouvelle adresse nécessite également la provision d’une pièce justificative. Il peut s’agir d’une facture récente, d’un titre de propriété, de votre dernier avis d’imposition, d’une assurance habitation ou d’une quittance de loyer. Si vous changez votre adresse pour une quatrième fois, les frais sont majorés d’une taxe régionale et d’une taxe de gestion. Vous serez également appelé à changer votre carte grise.